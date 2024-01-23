Protokole Maliye Bakanı Özdemir Berova ile KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay imza attı.

Böylelikle Maliye Bakanlığı’nın mali yükümlülükleri çerçevesindeki hususlara Maliye Bakanı Özdemir Berova, gösterilen hassasiyet çerçevesi içerisinde Maliye Bakanlığı’nın tüm mükellefiyetlerini yerine getirmek için adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.

Berova, 2023 yılı Ekim ayından itibaren tüm DİBS borç ödemelerinin tamamlandığını güncel borçların ödendiğini duyurdu.

Bu anlaşma ile de KKTC Merkez Bankası’na olan Pandemi Dönemine ait geriye dönük borçların ödemesinin de protokole bağlandığını ve ödeme stratejisinin belirlendiğinin altı çizildi.