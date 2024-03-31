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Kaza sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi'nin kazaya ilişkin ortak soruşturma yürütecekleri ifade edildi.

Truckee Polis Departmanının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen küçük uçak kazasının detaylarına yer verildi.

ABD'nin Kaliforniya etaletinde küçük uçak düştü. Uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

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