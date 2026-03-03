ABD’nin, İran’a karşı yürütülen savaşın şiddetlenmesi üzerine Orta Doğu’dan ayrılması beklenen Amerikan vatandaşları için Kıbrıs’ın insani koridor olarak kullanılmasını talep ettiği bildirildi.

Hellas Journal'ın haberine göre Washington, söz konusu koridorun güvenliğini sağlamak amacıyla Kıbrıs’a ABD Deniz Piyadeleri konuşlandırmayı planlıyor. Askeri varlığın yalnızca insani amaçlarla ve tahliye sürecinin güvenli şekilde yürütülmesi için görev yapacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları dahil olmak üzere Orta Doğu’daki çok sayıda ülkede bulunan Amerikan vatandaşlarına “ciddi güvenlik riskleri” gerekçesiyle ticari yollarla derhal ayrılmaları çağrısında bulundu. Uyarının; Mısır, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye’nin de aralarında bulunduğu 14 ülkeyi kapsadığı aktarıldı. Söz konusu duyuru, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mora Namdar tarafından X platformu üzerinden paylaşıldı.

Kıbrıs daha önce de benzer bir rol üstlenmişti. Ada, Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısının ardından İsrail’den başta Amerikalılar olmak üzere Batılı ülke vatandaşlarının tahliyesinde transfer noktası olarak kullanılmıştı.

Kıbrıs ayrıca, İsrail’in bölgedeki askeri operasyonları nedeniyle yerinden edilen Filistinli ve Lübnanlı sivillerin tahliye süreçlerinde de destek sağlamıştı.