Letimbiotis, vatandaşların gökyüzünde patlamalar ve uçan cisimler gördüklerine dair ihbarları yanı sıra, İngiliz üslerini hedef aldığı iddia edilen insansız hava araçlarıyla ilgili olayların akabinde soğukkanlı ve teyakkuzda olunması mesajı verdi.

Sigmalive’de yer alan habere göre, herhangi yeni bir olay yaşanmadığını dile getiren Letimbiotis, yetkili birimlerin tüm olguları sürekli ve yakından takip ettiğini, güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde tutulduğunu ifade etti.

Rum Yönetimi’ne yönelik herhangi bir balistik füze saldırısı olmadığını da yineleyen Letimbiotis, hava savunma sistemlerinin artırıldığını, ilk andan itibaren operasyonel açıdan hazır olduklarını söyledi.