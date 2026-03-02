Philenews’ün haberine göre Letimbiotis, Rum Başkanlık Sarayı’nda basına yaptığı açıklamada, Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a biri anti-drone sistemi taşıyan iki fırkateyn ve bir çift F-16 gideceğini doğrulayarak, Yunanistan’a teşekkür etti.

Rum hava savunmasının "tam operasyonel hazırlık durumunda" bulunduğunu da açıklayan Letimbiotis, bir süreliğine uçuşlara kapatılan “Lefkoşa FIR Hattı”nın yeniden açıldığını söyledi. Letimbiotis, adaya iki balistik füze ateşlendiği bilgilerini ise doğrulamadı.

Öğle saatlerine doğru Kıbrıs yönüne doğru gelen iki İHA’nın zamanında engellendiğini de belirten Letimbiotis, Baf Havalimanı’nın boşaltılması emrinin, Ağrotur’daki İngiliz üslerine doğru gitmekte olan iki İHA saptanması üzerine verildiğini kaydetti.

Rum yönetiminin, dün geceki İHA saldırısıyla ilgili İngiltere’nin tavrı ve zamanında bilgi paylaşmamasından duyduğu rahatsızlığı "en sert şekilde" İngiltere’ye iletildiğini de açıklayan Letimbiotis, “Kesin olan şu: Kıbrıs hiç hedef olmadı. Hedef olan Andreas Papandreu Hava Üssü değil Ağrotur İngiliz üssüydü.” ifadesini kullandı.