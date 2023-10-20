İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken Gazze'de her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artıyor. İnsanlık krizinin yaşandığı bölgedeki çatışmanın sonlandırılması için 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) Brezilya tarafından "Gazze’ye insani yardımların erişimi ve sivillerin korunması" karar tasarısı sunuldu.

12 üye ülke tarafından onaylanan tasarı da Birleşik Krallık ve Rusya çekimser oy kullandı. BMGK'nın 5 daimi üyesinden birisi olan ABD'nin tek ret oyu ile tasarı geçmedi.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINDAN HİÇ BAHSETMEDİĞİ İÇİN..."

ABD’nin veto kararı hakkında açıklama yapan ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield “ABD, bu tasarı İsrail’in kendini savunma hakkından hiç bahsetmediği için hayal kırıklığına uğramıştır” dedi.