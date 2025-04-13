Haftalık Kathimerini “Ekonomi” ekinde “MEB Parsellerine ABD’den İlgi” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum heyetin gerek New York’ta gerek Teksas’taki temaslarında, Rum yönetimine göre, hidrokarbon ve enerji depolama alanlarında enerji planlamasını genişletme konusunda dayanaklı beklentiler oluştuğunu yazdı.

Gazete Hristodulidis ve Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Doğu Akdeniz’de enerji alanındaki Amerikan varlığının genişletilmesi ve Güney Kıbrıs’ın bölgedeki yatırım faaliyetlerinin unsuru haline gelmesine yönelik yatırım ilgisine muhatap olduğunu yazdı.

Gazete, bilgi sahibi kaynaklara dayandırarak ExxonMobil’in 5’inci parselde gerçekleştirdiği sondajların bölgenin jeolojisine ilişkin bilgi toplanmasını sağladığın, sözde “MEB”deki talep görmeyen ya da daha önce lisans verilmiş ancak Rum yönetimine geri dönen parseller için yeni bir lisanslama turu düzenleme konusunun, şirketlerin teklif verebilmesi için gerekli zeminin hazırlanması maksadıyla masada olduğunu" kaydetti.

Gazeteye göre lisanslama turunun ilk aşamasında 6 parsel ile bir parçaları başka şirketlere lisanslandırılmamış 4 parsel kendini gösteriyor. Lisanslandırma ilanı ihtimali daha yüksek görülen 6 parsel 4, 9, 13 ve 1 numaralı parseller. Haritada arama lisansına müsait görülen 2 ve 3 numaralı parseller ENI Cyprus Limited/ Kogas Cyprus Limited/ TotalEnergies EP Cyprus B.V. konsorsiyumunda. Diğer 4 parselde (6, 10, 11 ve 12) sadece müsait bölgeler mevcut. Bu parsellerin sadece 11 ve 12 numaralı olanlarının lisanslandırmaya açılması düşünülüyor.

Enerji depolama konusunda Data Centers merkezi enerji depolama sistemlerine ilgi gösterirken Amerikalı şirketlerden “riskleri sınırlı ve yönetilebilir” görülen elektrik kablo bağlantılarına da ilgi gösterildi.