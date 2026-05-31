Larnaka’da iki Filistinlinin, amonyum nitrat da dahil olmak üzere patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulundurdukları şüphesiyle “terör saldırısı planlama” iddiasıyla tutuklanmasının ardından, konuyla bağlantılı oldukları inanılan iki Filistinlinin daha tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’daki “Akti tu Kiverniti” (Vali Plajı) ve “Kamares” bölgelerinde 21 Mayıs’ta iki ayrı evde yapılan aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunduğunu, gözaltına alınan 32 ve 38 yaşlarındaki iki Filistinliden birinin ise “hedeflerinin İsrailliler olduğunu itiraf ettiğini” yazdı.

Haberde, evde ele geçirilen amonyum nitratın miktarına ilişkin bilgi verilmezken, söz konusu maddenin Güney Kıbrıs’tan temin edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında dün de olaya bağlantılı oldukları düşünülen iki Filistinlinin daha tutuklandığı, bu kişilere mahkeme tarafından 8’er gün tutukluluk emri verildiği aktarıldı. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerin tutukluluk sürelerinin de 8’er gün uzatıldığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs’ta kaçak ikamet ettiği belirlenen 38 yaşındaki şüphelinin KKTC üzerinden Rum tarafına geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, Rum polisinin bu yönde soruşturmayı derinleştirdiği ifade edildi.



Gazete bunun, ilk kez yaşanmadığını, 2015'te de 26 yaşındaki bir Lübnanlının evinin bodrumunda 8,2 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini hatırlattı.

