San Francisco merkezli First Republic bankasının hisseleri, büyük ölçekli bankaların geçen hafta açıkladığı 30 milyar dolar değerinde mevduat

girişine rağmen yatırımcıların likiditeye yönelik endişelerinin sürmesiyle dün yüzde 47 geriledi.



Bankanın hisselerindeki alım satım işlemlerine oynaklık nedeniyle birkaç kez ara verildikten sonra hisseler günü 12,18 dolardan kapattı.



S&P Global, pazar günü First Republic'in zaten yatırım yapılamaz statüsündeki kredi notunu daha da düşürmüş, ABD'nin 11 büyük bankasının sağladığı nakit paranın likidite sorunlarını çözemeyebileceği tespitinde bulunmuştu.



ABD'de devletinin Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'e el koymasıyla başlayan bankacılık krizinin hemen ardından ABD'li büyük bankalar sorun yaşayan First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyarak bankayı desteklemişti.

HİSSELERDEKİ DÜŞÜŞÜ ENGELLEYEMEDİ



Ancak mevduat koyma kararı, hisselerdeki düşüşü durdurmadı. Kaynaklara iki bankaya el konulma kararının ardından First Republic Bank, diğer bankalar veya yatırım fonlarından sermaye bulmak için görüşmeler yürütmeye başladı. Uzmanlar sorunlu bankaların yatırımcı ve mudi güvenini sağlayamamaları halinde küçük ve orta ölçekli bankalardan mevduat kaçışı yaşanabileceğine dikkat çektiler.



Sektör kaynakları zor durumdaki küçük ve orta ölçekli bankaların daha büyük bankalar tarafından satın alınabileceğini veya özel sermaye fonları gibi yatırımcılardan nakit kaynak sağlayabileceği belirttiler.



Konuya yakın iki kaynak, First Republic'in satış veya sermaye enjeksiyonu içerebilecek tüm seçenekleri değerlendirdiğini ifade ettiler.