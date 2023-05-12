En büyük ABD bankaları, Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) Mart ayında Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ı kurtarmakla ilgili kayıplarını telafi etme planı kapsamında iki yıl boyunca yaklaşık 16 milyar dolarlık ek ücretle vurulacak.

Financial Times'ta yer alan habere göre, FDIC, kabaca 113 bankanın "özel değerlendirmeye" tabi tutulacağını önerdi. Toplam varlıkları en az 50 milyar dolar olan daha büyük borç verenler, toplam maliyetin yüzde 95'inden fazlasını ödeyecek.

Rakam, hem JPMorgan Chase ve Bank of America gibi devleri hem de ABD'nin son bankacılık kargaşasının merkezinde yer alan bölgesel borç verenleri içeriyor.

Teklif, ABD'deki 4.500 FDIC sigortalı bankasının büyük çoğunluğunu koruyor ve ücretler, SVB ve Signature'ın 18.5 milyar dolarlık maliyetinin 15.8 milyar dolarının hesapların kapsamından kaynaklandığı gerekçesiyle bankaların sigortasız mevduatlarına göre hesaplanıyor. 250.000 dolar limitinden daha büyük ve bu hesapların çoğu büyük bankalarda.

Varlıkları 5 milyar doların altında olan bankalar bu ücretten muaf tutulacak. Bu, SVB sallanmaya başladığından beri büyük ve küçük bankalar arasında bir ayrım yapılmasını savunan, sektörün bu bölümü için etkili ticaret birliği olan Independent Community Bankers of America'yı özellikle ilgilendiriyor.

YÜKÜ HAFİF OLACAK

FDIC, ödemelerin 2024'ün ikinci çeyreğine kadar başlamayacağını ve iki yıl boyunca tahsil edileceğini, bu da her bankanın sigortasız mevduatlarının yıllık yüzde 0,125'ine karşılık geleceğini söyledi.

Yetkililer, toplam kayıpların ne zaman karşılanacağına bağlı olarak toplama süresini kısaltabileceklerini veya uzatabileceklerini söyledi. Düzenleyici, tüm tutarın tek bir çeyrekte ödenmesi durumunda, etkilenen bankaların gelirlerinde ortalama yüzde 17,5'lik bir düşüşle sonuçlanacağını tahmin etti. Yetkililer bankaların borcu hemen ödemesini beklediklerini söylediler.

SVB ve Signature mevduat sahiplerini kurtarmanın toplam maliyeti 20 milyar dolardan 18,5 milyar dolara indi. Büyük ölçüde FDIC artık SVB varlıklarının satışından daha önce tahmin edilenden daha fazlasını kurtarmayı bekliyor.

Bu satışların çoğunu BlackRock yönetiyor.