

ABD’nin İran’a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair haberlerin yoğunluğu günlerdir dinmezken Amerikan Axios haber sitesi, Pentagon yetkilileri tarafından ABD Başkanı Donald Trump’a İran konusunda her türlü senaryonun sunulduğunu; bu seçeneklerden birinin de İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney’in öldürülmesi olduğunu öne sürdü.

BABASININ HALEFİ GİBİ

Kum’da medrese eğitimi alan Mücteba Hamaney (56), diğer beş kardeşinin aksine siyasi etkisini Hamaney’in çevresindeki en güçlü figürlerden biri hâline gelerek pekiştirdi. 2000’li yıllarda başlayan bu süreç, bugün onu Dini Liderlik Ofisi’nin fiili yöneticisi konumuna taşıdı. Kamuya açık görevlerde bulunmayan oğul Hamaney, hem Devrim Muhafızları hem de istihbarat teşkilatıyla derin ilişkiler geliştirdi. Uzmanlar 86 yaşındaki Ali Hamaney’in halefi olarak, özellikle eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 2024’te bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle Mücteba Hamaney’i işaret ediyor.

İRAN’A TAVİZ OLABİLİR

Diğer yandan Axios’a konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, Başkan Trump’ın tutumunun sıfır zenginleştirme yönünde olduğunu ancak İranlılar, tehdit oluşturmayacağını kanıtlayabilirse, ABD’nin “düşük düzeyde ve sembolik” bir zenginleştirme önerisini değerlendirebileceğini söyledi. Yetkiliye göre İran’ın sunacağı teklif “çok detaylı” ve İran nükleer programının “iyi niyetli” olacağını kanıtlar nitelikte olmalı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtmiş, müzakereler çerçevesinde iki üç gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını belirtmişti.

İSRAİL TETİKTE BEKLİYOR

İSRAİL, İran ile ABD arasında anlaşma sağlanmasını beklemiyor. Reuters’ın haberine göre İsrailli yetkililer, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının aşılamayacak seviyede olduğunu değerlendirirken yakın zamanda askeri gerilimin tırmanmasını bekliyor. Diğer yandan İsrail hükümeti de ABD ile birlikte İran’a karşı ortak askeri hamle için hazırlık yapıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yayımladığı video mesajda ABD’nin İran’a olası saldırısına ilişkin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyururken, “Yüksek alarm durumundayız. Gözlerimiz her yönde açık ve operasyonel gerçeklikte yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe yanıt vermek için parmaklarımız her zamankinden daha fazla tetikte” ifadelerini kullandı.