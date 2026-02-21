Genel Sekreter Bünyamin Yüksekbaş, Genel Başkan I. Yardımcısı Ertan Kaygan olurken, MYK listesi şu şekilde oluştu;

Prof. Dr. Necdet Osam, Prof. Dr. Şölen Külahçı, Prof. Dr. Agah Gümüş, Gülşen Çataloğlu, Mehmet Çıldır, Prof. Dr. Salih Güzelyurt, Ramadan Çiftçioğlu.

Partinin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Emir Ali Gürler gelirken, AR-GE Yönetim Koordinatörü ise Hasan Bilgehan oldu.

Genel Başkan Serdar Denktaş’ın liderliğinde “refah seviyesi yüksek, toplumsal adalet ve huzuru sağlamış ve daha yaşanılabilir bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vizyonu” ile yola çıkan TAM PARTİ yönetim kadrosu, sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen yol haritası ortaya koyarak, gelecek nesillere güçlü bir ülke bırakma hedefi için çalışmalarına başladı.