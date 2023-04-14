Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı Mali İzleme raporunda, ABD kamu borcunun artan hükümet borçlanması nedeniyle önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceğini söyledi.

IMF ekonomistleri, artışın kısmen Washington'un sağlık ve sosyal güvenlik ile temiz enerji projeleri ve diğer yerel ekonomi politikalarına daha fazla harcama yapması nedeniyle geleceğine inanıyor.

IMF'ye göre, ABD borcunun büyümeye oranının bu yıl yüzde 122,2 olacağı ve 2022'de yüzde 121,7'nin biraz üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 2018'de yüzde 107,4 olan oranın 2028'de Covid pandemi dönemi zirvesi olan 2020'deki yüzde 133,5'i geçerek büyümenin yüzde 136,2'sine ve daha da yükselmesi bekleniyor.

Fon, ABD ve Çin'in kamu borcundaki küresel artışın iki ana itici gücü olduğuna dikkat çekti. Genişleyen hükümet borçlanma ve harcamalarının enflasyonist baskıları şiddetlendirerek merkez bankalarının çabalarını baltalayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

IMF'nin Mali İşler Departmanı başkanı Vitor Gaspar, Financial Times'a yaptığı açıklamada, "Projeksiyon ufkumuz olan 2028'in sonunda, dünyadaki kamu borcunun büyümenin neredeyse yüzde 100'üne ulaşması bekleniyor" dedi.