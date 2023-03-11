ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 63 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Mart haftasında önceki haftaya göre 2 adet azalarak 590'a geriledi.

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