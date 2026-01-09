Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Talu olguları aktardı. Polis, 29 Aralık 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’da Şehit Doktor Ahmet Haşim Sokakta bulunan ikametgahları içerisinde 241 miligram alkolün etkisi altındayken annelerine vurduğu gerekçesiyle abisini 16 santim uzunluğundaki bıçakla göğsünden bir kez bıçakladığını açıkladı. Polis, ağır yaralanan İ.V.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldığını, ameliyat edildikten sonra Kalp ve Damar Hastalıkları Servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün olay yerinde tutuklandığını, olayda kullanılan bıçağın emare alındığını ve doktor kontrolünden geçirilerek, rapor alındığını ifade etti.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu süre zarfında müştekinin ziyaret edildiğini, ifadesinde kardeşinden şikayetçi olmadığını söylediğini aktardı. Polis, müştekinin durumunun iyiye gittiğini, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ve ceza-i ehliyeti olduğunu kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.