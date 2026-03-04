DAÜ Mustafa Ersoy Afşin Salonu’nda Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katıldığı törende başarı gösteren akademisyenlere 4 dalda ödül verildi.

Buna göre, Stanford Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmede dünyanın en iyi yüzde iki diliminde yer alan akademisyenlere ödülleri verilirken, 2024 yılında bilimsel yayınlara yapılan atıf ödülleri, yayın fakülte yüksekokul başarı ödülleri ile araştırma teşvik ödülleri de sahiplerini buldu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ’de bundan önceki bir çok buluşmalarında DAÜ’deki sorunları çözmek ve yükünü hafifletmek için bir araya geldiklerini bugünse ülke için çok güzel bir güne tanıklık ettiklerini ifade etti.

DAÜ’nün ülkenin “gözbebeği” olarak adlandırıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Biz sizi yere göğe sığdıramıyoruz.” dedi.

Yükseköğretimin ve bilimin ambargo tanımadığını söyleyen Çavuşoğlu yurt dışına gittiklerinde KKTC üniversitelerinden mezunlarla karşılaştıklarında mutluluk duyduklarını, mezunların da kendilerine çok büyük yakınlık gösterdiğini ifade etti.

“Akademisyenlerimizin yüzde ikilik akademik sıralamaya girmiş olması her Kıbrıs Türkü için olduğu gibi beni de gururlandırdı, umudumu yeşertti” diyen Çavuşoğlu, bu başarılar nedeniyle hükümet ve halk adına teşekkür etti.

DAÜ’nün çok kültürlü yapısının öğrenciler açısından çok büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu 110 ülkeden akademik çeşitliliğin de gurur verici olduğunu söyledi.

“Uluslararası alanda araştırma ve yayınlarda farklılık yaratmak hep hayal ettiğimizdi.” diyen Çavuşoğlu, uluslararası başarı için yapılacak çalışmalara “sınırsız destek” belirtti.

-Bora

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora da, bugün takdim edilen ödüllerin yalnızca bireysel başarı değil, akademik vizyonun göstergesi olduğunu vurguladı.

Bora, DAÜ’lü öğretim üyelerinin dünyadaki en iyi yüzde ikilik dilime girmelerinin üniversitenin uluslararası konumunu da güçlendirdiğini ifade etti.

Bora, üniversitelerin gerçek gücünün evrensel bilime katkılarıyla ölçüldüğünü DAÜ’nün bu sorumluluğu kararlılıkla yerine getirdiğini söyledi.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 1979 yılında kurulan DAÜ’nün dünyadaki üniversiteler arasında üst sıralarda olduğunu söyledi.

Kılıç, DAÜ’de verilen eğitimin kalitesinin uluslararası kuruluşlara akredite olmasıyla tescil edildiğini vurgulayarak, bunun kendileri için gurur ve prestij kaynağı olduğunu belirtti.

Kılıç, “Ambargolar altında olan ülkemizde dünya çapında üniversite çıkardık. Bundan gurur duymalıyız.” dedi.