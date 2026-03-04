Toplantıya Taşkent Doğan Parkı, Hayvanseverler Derneği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği temsilcileri katıldı.

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre yaklaşık iki saat süren toplantıda konuşan Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat, 5,000 köpek kapasiteli, tam donanımlı bir barınağın nasıl olması gerektiği konusunda sunum yaptı.

Toplantıda belediye başkanlarının görüşleri de alınarak bir yönetim şekli belirlenmesi; Belediyeler Birliği, Taşkent Doğa Parkı ve Veteriner Dairesi’nin de yer alacağı bir yapı oluşturulması hususunda görüş birliğine varıldı.

İlgili yasaların acil olarak güncellenmesi gerektiği de belirtilen toplantıda, bir fon oluşturularak belediyelerin katkısı ile kısa, orta ve uzun vadede çözüme ulaşmanın yolları tartışıldı.

Toplantıda hükümet tarafından Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ne bir barınak verilmesi gerektiği de dile getirildi.