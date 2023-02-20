Deprem gerçeğinin ülkenin en önemli sorunu olduğu bir kez daha acı bir bilanço ile Türkiye’nin önüne kondu. Kahramanmaraş’ta onlarca aileye mezar olan Ebrar Sitesi’nde de işin en acı tarafı gün geçtikçe ortaya çıkarken her zamanki gibi öldürenin deprem değil bina olduğu daha doğrusu o binayı yapamayanlar olduğunu da gözler önüne serdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Ali Koçak, Kahramanmaraş’ta onlarca kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu enkaza giderek birbirinden çarpıcı acı gerçekleri tek tek ortaya koydu.

BETONUN DURUMU İÇLERİ ACISI!

“Bu Ebrar sitesinde kullanılan hazır beton” diyerek gösterdiği bir beton parçası üzerindeki hatayı anlatan Koçak şu ifadeleri kullandı:

“Demir betonun üzerine sadece basit bir iz bırakmış normalde bu demirin betondan ayrılmaması gerekiyor. Bu betona biraz daha yakından bakacak olursak şuradaki boşluk oranını görüyorsunuz. İçerisinde çimento yok. Tamamen dayanımı düşüren bir etken.”

‘Peki binalar bize mezar olmasın diye ne yapmamız gerekiyor?’ sorusuna da yanıt veren Prof Dr. Koçak özellikle binaların yapım aşamasında dere kumu kullanmamak gerektiğine dikkat çekerek “Dere kumunun aşırı kullanımı içerisinde mıcırın kullanılmadığı ve dere çakıllarının kırılarak kullanılması gerekiyor binalarda” dedi.