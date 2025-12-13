Bunlar da ilginizi çekebilir

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin çalıştığı iş yerini tespit etti. Kimliği belirlenen G.K. (28), Atakent’te yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yemeksepeti, sipariş getirdiği sitenin asansöründeki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdüğü tespit edilen kuryeyle tüm hizmet ilişkisini sonlandırdığını bildirdi.

Siteye sipariş getiren kurye, asansör içerisinde bulunan Atatürk portresine tükürdü. Ardından yerinden çıkardıktan sonra portreyi yanında götürdüğü anlar ise asansörün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, 10 Aralık’ta Çamlık Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

