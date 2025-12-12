Ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yürütülen cinayet soruşturmasında şok eden bir itiraf geldi. Tuğyan'ın arkadaşı olan ve olayla bağlantısı bulunan Sultan isimli şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cinayeti Tuğyan'ın işlediğini öne sürdü.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek bu itiraf, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sultan'ın ifadesiyle birlikte, olayla ilgili oklar bir kez daha Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrildi.

Öte yandan, yaşanan bu kritik gelişmenin hemen ardından Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları da önemli bir karar alarak dosyadan çekildiklerini duyurdu. Avukatların çekilme kararının, arkadaşının cinayeti Gülter'in işlediğine dair verdiği ifadeyle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Şüpheli İtirafı:

Tuğyan'ın arkadaşı Sultan, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak cinayeti Tuğyan Ülkem Gülter'in gerçekleştirdiğini iddia etti.

Hukuki Süreç:

Gülter'in savunmasını üstlenen avukatlar, sürpriz bir kararla dosyadan çekildi.

Cinayet soruşturmasıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, itiraf sonrası Tuğyan Ülkem Gülter'in hukuki durumunun ne olacağı merak konusu.