Burçin Ekmekcioğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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Ekmekcioğlu'nun ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
12.08.2024 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Burçin EKMEKCİOĞLU (E-44) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.