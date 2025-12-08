Geçitkale’de yaşayan 39 yaşındaki Halil Beydağ, 7 Aralık 2025 günü saat 15.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak fenalaştı. Beydağ, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası yapılan ilk fiziki muayenede, Beydağ’ın vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü açıklandı.