Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü açıklandı.

Olay sonrası yapılan ilk fiziki muayenede, Beydağ’ın vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Geçitkale’de yaşayan 39 yaşındaki Halil Beydağ, 7 Aralık 2025 günü saat 15.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak fenalaştı. Beydağ, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.