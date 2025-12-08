Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.56'da başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tasarıya ilişkin raporu okuyacak. Ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla başlanacak ve genel görüşmelere geçilecek. Bugün ayrıca 801 milyon 982 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi de ele alınacak.

Meclis’teki bütçe görüşmeleri 19 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Toplam 190 milyar 634 milyon 850 bin TL’lik 2026 Mali Yılı Genel Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla onaylanarak, Genel Kurula sevk edilmişti.