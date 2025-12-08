-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki toplantı saat 11.56'da başladı.

Genel Kurul’da ilk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tasarıya ilişkin raporu okudu.

Ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla başlandı.

Berova, “Bugün burada sadece bir bütçeyi konuşmuyoruz, ülkemizin geleceğine dair umudumuzu ve kararlığımızı ve inancımızı da konuşuyoruz” diyerek görüşmelerin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Berova, bütçe çalışmalarında emeği geçen herkese de teşekkürlerini iletti.

Berova, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bu bütçe zor zamanlardan geçen bir ülkenin yeniden yükseliş iradesini ortaya koymaktadır. Bizler halkımıza yarın daha güzel olacak mesajı vermek için buradayız. Dünya ekonomisi son yıllarda büyük bir dalgalanma yaşamaktadır. Tüm bunlar elbette bizi de etkilemektedir ama bu zorluklara rağmen ayakta durmayı başardık ve şimdi daha güçlü bir gelecek kurmak için önemli adımlar atıyoruz.

2026 bütçesi vatandaşımıza güven vermeyi, topluma nefes aldırmayı ve ekonomik toparlanmayı hedefleyen bir bütçedir.

Bu bütçenin ana amacı devletin mali dengesini korumak, üretimi artırmak, işsizliği azaltmak, halkın refahını yükseltmek ve geleceğe yatırım yapmak. Bu bütçe sıkıntılarımızı çözeceğimiz bir yol haritasıdır. Bu bütçe çok yıllı bir dönüşümün başlangıcıdır. 2026 Yılında gelir politikamız vatandaşın devlete olan güvenini artırmayı hedeflemektedir. Bunun için vergi adaletini güçlendiriyoruz, kayıt dışı ekonomiyi azaltıyoruz, vergi kaçaklarının önüne geçiyoruz, anlaşılır vergi düzenini hayata geçirmek için de sona yaklaştık. Attığımız adımlar sayesinde devlet gelirlerinde artış sağladık. Vatandaşla aramızdaki güven ilişkisini güçlendiriyoruz.

“Halkımızın alın teri ile oluşan kamu kaynaklarını doğru kullanmak boynumuzun borcudur”

Halkımızın alın teri ile oluşan kamu kaynaklarını doğru kullanmak boynumuzun borcu ve bu nedenle gereksiz harcamaları azaltıyoruz, sağlık ve eğitime ciddi paylar ayırıyoruz. Her kuruşun hesabını vermek ve her harcamanın vatandaşa geri dönmesini esas alıyoruz.

“Reel sektör ve üretime büyük önem veriyoruz”

Halkımızın geleceğe umutla bakmasının yolu güçlü bir ekonomiden geçer. Reel sektör ve üretime büyük önem veriyoruz. Tarım, sanayi ve turizm alanlarında yatırımlar ve teşvikler hayata geçecek.

Biz inanıyoruz, bu ülkenin gençleri girişimci ve üreticileri bu ülkeyi ayağa kaldıracak en önemli gücümüzdür.

“Devlet her vatandaşın yanındadır”

Sosyal politikalarımızın merkezi insandır. En zor durumda olan vatandaşımızı korumak, kimseyi kaderi ile baş başa bırakmamak tercih değil, sorumluluktur. Dar gelirli ailelere desteklerimizi artırıyoruz, emeklilerin gelirleri için iyileştirmeler yapıyoruz. Sağlık ve eğitim sistemlerin erişilebilirliğini güçlendiriyoruz. Bu ülkede kimse yalnız değildir, devlet her vatandaşın yanındadır.

Bütçenin en umut veren yönü geleceğe yönelik yatırımların güçlendirilmiş olmasıdır. 2026 yılında E-Devlet hizmetleri daha yaygın ve hızlı hale gelecektir.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak hedefimizdir.

“2026 Yılı bütçesi 25.2 milyar TL açık öngörmektedir”

2026 Yılı bütçesi 205,8 milyar gider, 180,6 milyar gelir ile 25,2 milyar TL açık öngörmektedir. Bu açık yönetilebilir bir düzeydedir ve 2027’den itibaren kademeli olarak düşürülecektir. Bizim hedefimiz nettir. Güçlü kamu maliyesi, güçlü ekonomi, güçlü toplum ve bunun için gerekli tüm adımları da atmaya kararlıyız.

“Bu bütçe yeniden ayağa kalkışın başlangıcını oluşturan bir bütçedir”

Bu bütçe bir umut bütçesidir. Bu bütçe yeniden ayağa kalkışın başlangıcını oluşturan bir bütçedir. Bu bütçe yarın bugünden daha iyi olacak diyen bir anlayışın eseridir. Evet zor günler yaşadık ama biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Üretimci insanlarımız, girişimci gençlerimiz ve güçlü bir devletimiz var. Daha iyisini de hak eden halkımız var. Bu bütçe ile birlikte yeni bir başlangıç yapıyoruz. Birlikte çalışıp birlikte üretiyoruz.”