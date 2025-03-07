Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde 30 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki Oğuz Bidar yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, Bidar yönetimindeki BL 064 plakalı motosiklet ile çift şeritli yolda, banket içerisinde ters yöne Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, beyin kanaması teşhisi ile yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Motosiklet sürücüsü Güneşköy’de sakin Oğuz Bidar (E-70), tedavi amaçlı 21 Aralık 2024 tarihinde kaldırıldığı Türkiye İstanbul Memorial Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.