Yorgancıoğlu'nun ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.05.2025 tarihinde, Hamitköy’de kalmakta olduğu ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitiren Ali YORGANCIOĞLU (E-77)’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır. Ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.