Lefkoşa'nın sevilen sayılan ismi Yurdanur Sözen dün akşam hayatını kaybetti.
Sözen'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Sözen'in Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Lefkoşa Mezarlığında defnedildi.
Lefkoşa'nın sevilen sayılan ismi Yurdanur Sözen dün akşam hayatını kaybetti.
Sözen'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Sözen'in Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Lefkoşa Mezarlığında defnedildi.
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