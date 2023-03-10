Lefkoşa'nın sevilen sayılan ismi Yurdanur Sözen dün akşam hayatını kaybetti.

Sözen'in vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Meclis Heyeti PAB Toplantısı İçin Bahreyn’de… Meclis Heyeti PAB Toplantısı İçin Bahreyn’de…

Sözen'in Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Lefkoşa Mezarlığında defnedildi.