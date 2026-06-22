Lefkoşa Adli Şube’de görevli Polis Memuru Halil İbrahim Gizmen mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da, umumi bir yer olan Çankaya Sokak üzerindeki bir ikametgahın önünde, zanlının nefesinde 130 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada elinde tuttuğu camdan mamul boş içki şişesini, alkol içmesini engellediği gerekçesiyle kardeşi M.A.’nın sağ omzuna vurduğunu söyledi. Polis, darbe sonucu M.A.’nın sağ omzunda yatay şekilde 4 santimetrelik kesi oluştuğunu ve yaralandığını belirtti.

Polis, zanlının olay yerine gelen polis ekiplerini görünce “Ben hata yapmadım” şeklinde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığını, ayrıca ellerini gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu kaydetti.

Zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirten polis, soruşturma kapsamında incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatları bakımından üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.