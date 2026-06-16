Program kapsamında düzenlenen AADYK toplantısında, ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları, yangınlarla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ve sığınak altyapısına ilişkin mevcut durum kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantının ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Balaban, afet ve acil durum yönetiminde hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, özellikle erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamada, GSM operatörleri ile imzalanan “Acil Durum Uyarı Sistemleri Oluşturulmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” sayesinde afet, yangın, deprem ve diğer acil durumlarda vatandaşlara hızlı ve etkin şekilde bilgilendirme yapılmasının hedeflendiği ifade edildi. Yeni sistemin, acil durumlarda cep telefonu kullanıcılarına bölgesel ve anlık uyarı mesajlarının ulaştırılmasına olanak sağlayacağı belirtildi.

Programın son bölümünde gerçekleştirilen Metehan Bölgesi Tahliye Tatbikatı ise ilgili kurumların katılımıyla başarıyla icra edildi. Tatbikat kapsamında senaryo gereği oluşturulan acil durum karşısında tahliye, yönlendirme, haberleşme ve koordinasyon süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Yetkililer, tatbikatın kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve toplumun afetlere hazırlık düzeyinin artırılması açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarının ilgili tüm kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceği ve toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği kaydedildi.