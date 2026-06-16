Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Avusturya hükümetinin 20 bin euro tutarındaki ilk mali katkısından dolayı teşekkür etti.

Komiteden yapılan açıklamada, 12 Haziran’da gönderilen bağışın, kayıp şahısların kalıntılarının tespit edilerek ailelerine iade edilmesi çalışmalarına destek sağlayacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde 1981’de kurulan komite, 2006’dan bu yana aktif olarak yürüttüğü projede Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplardan toplam bin 69 kişinin kalıntıları kimliklendirilerek ailelerine teslim edildi.