Bengihan yazılı açıklamasında, raporun, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden alınan gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumundan sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti. Buna göre dört kişilik bir aile için 30 Nisan 2024 itibarıyla açlık sınırının, 23 bin 559 TL olarak hesaplandığını belirten Bengihan, şu bilgileri verdi:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 201,53 TL aylık 6045,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 211,04 aylık 6331,20 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 223,50 TL aylık 6705 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 149,24 TL aylık 4477,20 TL’dir. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 23.559 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2024 Ocak ayında %3.84, Şubat ayında %4.59, Mart ayında %6.91, Nisan ayında %5.92, ve dört ayda toplam %22,98 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon ise % 95,60 olmuştur. “