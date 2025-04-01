Fenerbahçe ile Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın akşam 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı hakem konusunda açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Derbiler için söylenecek söz azdır. Çünkü herkesin hafızasında bu maçlar vardır. Maçlar kendini belli eder. Yine öyle bir maç. Galatasaray ile oynayacağız Kadıköy'de. Futbolcularımıza güveniyoruz. Futbolcularımızın son dönemde yükselen performansı, sakatlıkların azalması, hocamızla beraber ivmemiz bize çok heyecan veriyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyoruz.""Atanan hakem ile ilgili çeşitli tartışmalar yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yine Acun Ilıcalı tarafından bir kız çocuğu üzerinden Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğuna dair algılar yapıldı. Sonunda bu atama yapıldı. Bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları çok net ispatlanmıştır. Hiçbir şekilde yabancı hakem çağrılarını yapanlar, o günkü kıyameti koparmayanlar nasıl bir ayrıcalık peşinde koştuğunu çok net gördük. Biz biliyorduk. Çok net ortaya çıktı."

"İbrahim Hatipoğlu, yaptığı açıklamayla hakemler üzerinde baskı kurduklarını itiraf ediyor. Biz yabancı hakem istediğimizi hep söyledik.

Sayın İbrahim Hatipoğlu, dün çok enteresan bir açıklama yaptı. Skandal bir açıklama. Hafıza kaybı desem kolay değil, bilgi eksikliği desem olmaz. Cuma günü yaptığımız açıklamadan 3 gün sonra 'Yabancı hakem için konuşmuyorlar' dedi."

"Cuma akşamı 51. kez 'Yabancı hakem istiyoruz' demiştim. 4 gün sonra bugün Salı 52. kez söylemiş olayım. Yabancı hakem istediğimi aslında hep söylüyoruz, bir kez daha söyleyeyim."