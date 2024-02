Acun Ilıcalı son günlerde Survivor'da yarışmacıların kavgaları sonra sinirlerine hakim olamamasıyla gündemde. Yarışmacılara "Ne istiyorsunuz?" diyerek bağıran Ilıcalı Milliyet’ten Ali Eyüboğlu’na konuştu.

"DİSKALİFİYELER OLABİLİR"

Acun Ilıcalı, bu yıl yaptığı Survivor All Star’ın maliyetini açıkladı. 2024 All Star'ın en zor Survivor olduğunu belirtirken Ilıcalı “Diskalifiye olabilir, bırakan olabilir. Bir ayda iki - üç sezonluk gerilim yaşadık. Survivor All Star 2024 gerçek anlamda beynimi zorluyor” dedi.

Prodüksiyon maliyeti en yüksek Survivor bu mu?" sorusuna Acun Ilıcalı şu yanıtı verdi:

Evet… 14 -15 milyon dolar civarında bir maliyet söz konusu. Bu prodüksiyonu 5 milyon dolara da yapabilirsiniz, biz 15 milyon dolara yapıyoruz, size bağlı. Fazla kamera kullanıyoruz, ödüllerimiz büyük. 13 14 kişiyi Rio Karnavalı’na götürüyoruz. Dominik’ten Rio’ya götür, orada konaklat ciddi bir maliyet.

Seyircimiz bu ilgiyi gösterdikçe bize düşen onlara daha güzel prodüksiyon sunmak. Ben hayatım boyunca oyunu hep öyle oynadım, yüksek prodüksiyonlar yaptım. Hiç unutmam, ilk Survivor’ımızın maliyeti 1 milyon 200 bin dolardı! 1.2 milyon dolardan 15 milyon dolara çıkan maliyet olayı ne kadar büyüttüğümüzün kanıtı.”

"Acun Ilıcalı futbol kulüpleri de dahil olmak üzere yurt dışında kaç kişiyi çalıştırıyor, Türkiye’deki çalışan sayınız ne?” sorusuna ise ünlü isim cevabı verdi:

“2 bin kişi yurt dışı çıkar, Türkiye’de de 1200-1300… Toplamda 3 bin-3 bin 500 bandındayız.”