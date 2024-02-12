Çok konuşulan İnci Taneleri dizisiyle ilgili bir açıklama da dizinin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den geldi.

"ÇOK ŞAŞIRACAĞIMIZ ŞEYLER OLACAK"

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrol oynadığı "İnci Taneleri" dizisi özellikle pavyon sahneleri ile şimdiden fenomen oldu.

Perşembe günleri milyonları ekran başına kilitleyen "İnci Taneleri" dizisinin şüphesiz en çok dikkat çeken karakteri ise Dilber oldu.

Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber’in pavyon dansı sosyal medyada viral oldu. Hatta öyle ki "Dilber" kıyafetleri online ticarette yok satarken, bazı şehirlerde ise Dilber dansları için kurslar bile açıldı.

Dilber’in dizideki geleceği herkes tarafından merak edilirken Hazar Ergüçlü Dilber’in geleceği hakkında açıklama yaptı.

Dilber karakterini çok sevdiğini ve dışarıdan çok güzel tepkiler aldığını belirten Hazar Ergüçlü, "Dilber'i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak" dedi.