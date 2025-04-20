Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Ortada bir suçlu varsa bizde ortağız. Çok çok üzücü bir durum. Bilsinler ki gecemizi gündüzümüzü Fenerbahçe'mize harcıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. Futbolun da bir tarafı bu. Bu puan kaybı bizim için çok yıkıcı, çok üzücü. Düşündüğüm zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. İyi bir kadro yaptık."

"Elimizden gelen her şeyi yaptık. Futbol bu. Her şey sahada oluyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın tepkisine saygı duyuyoruz. Onların kendi yorumları da kendi açılarından haklı. 6 hafta var, şansımız çok zor gözüküyor. Taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik kadromuzla sonuna kadar savaşacağız."

MAÇ SONRASI TRİBÜN KARIŞTI

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sarı lacivertli tribünlerde gergin anlar yaşandı. Ülker Stadı'nda "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği anda yüksek sesle müzik yayını yapılınca ortalık karıştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk mücadelesinde ağır bir yara aldı.

Ülker Stadyumu'nda, yaşanan puan kaybının ardından tribünlerin hedefinde ise yönetim vardı.

Sarı lacivertli taraftarlar "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla tepki gösterirken, bu sırada statta yüksek sesle müzik açılınca ortalık karıştı.

Bazı taraftarlar müzik yayınının yapıldığı kabine giderek küfürlü sözler sarf etti ve kabinin camını yumrukladı.

Bu sırada devreye güvenlik görevlileri girdi ve taraftarları uzaklaştırdı.

Bu arada bazı taraftarlar ise basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.