Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Alişan Şan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, milletvekilleri ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Adıyaman’daki depremde hayatını kaybeden başta Şampiyon Melekler Takımı olmak üzere tüm vatandaşlar anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tanıtım filmi izlendi ve protokol konuşmaları yapıldı.

YILMAZER

Kıbrıs Türk Denizcilik Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmazer, törende yaptığı konuşmada, şirketin 1975 yılında kurulan ortak bir şirket olduğunu ifade ederek, Türkiye’den adaya kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.

Yılmazer, şirket olarak KKTC’nin ambargolara rağmen Mersin kapısından ulaşım ve ticaretini sağlamak amacıyla kapasiteyi genişleterek hizmeti daha kaliteli hale getirdiklerini ifade ederek, geminin teknik bilgilerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle alınan feribotun, KKTC devletinin denizcilik alandaki gücünü artıracağını ifade eden Yılmazer, ulaşımdaki adımların KKTC’nin ticaret turizm ve ekonomisini büyüteceğini vurguladı, hayırlı olmasını diledi.

ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün Mersin’de yapılan törende değişik duygular yaşadığını ifade ederek, anılarını anlattı.

Arıklı, uzun yıllar Türkiye ile KKTC arasındaki ulaşımın deniz yoluyla yapıldığını, Bozcaada feribotunun bu hatta yıllarca hizmet verdiğini, şimdi de yerini Türkiye’nin desteğiyle Ada 74 feribotunun aldığını söyledi.

Feribotun satın alınış sürecini anlatan Arıklı, feribotun modernize edildiğini ve halkın hizmetine sunulduğunu belirterek, KKTC’nin artık deniz yollarında kalitesiyle bilet fiyatlarıyla ciddi bir rekabet gücünü yakaladığını kaydetti.

İnandıklarını ve bu yola çıktıklarını ifade eden Arıklı, emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür etti.

FEYZİOĞLU

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay’ın selamlarını iletti.

Feyzioğlu, bu feribotun, Kıbrıs’ın milli davasında ne kadar kararlı, adada ne kadar kalıcı, egemen, bağımsız olduğunun ve sonsuza kadar var olacağının çeliğe bürünmüş hali olduğunu kaydetti.

Erdoğan’ın KKTC için BM’de yaptığı tanınma çağrısını anımsatan ve KKTC’nin bölgede güçlü bir devlet olarak sonsuza denk var olacağını ifade eden Feyzioğlu, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, olacağını vurguladı.

Kablo ile elektriğin KKTC’ye geleceğini ifade eden Feyzioğlu, ayrıca hastane, genel sağlık, limanların iyileştirilmesi, karayolları projelerinin de tek millet, iki devlet ve kardeşlik hukukuyla ülkeye geleceğini söyledi, Türkiye ile KKTC’nin daima kol kola olduğunu kaydetti.

Feyzioğlu, feribotun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel, çok güzel bir güne şahitlik ettiklerini ifade ederek, her zaman yanlarında olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Oktay’a teşekkür etti.

Üstel, bugünkü heyecanlarını, gururu onların sayesinde yaşadıklarını söyledi.

KKTC’nin ambargolar altında olduğunu ancak bunlara karşı her alanda Türkiye’nin desteğiyle mücadele verdiklerini ifade eden Üstel, bu iş birliğini gösteren feribotun hizmete girmesinde katkı koyan herkese teşekkür etti.

Türkiye ile KKTC arasındaki deniz ulaşımının bu feribotla daha kaliteli ve hızlı olacağını ifade eden Üstel, ülke turizmi, özel sektör, taşımacılığa ve ekonomisine de büyük katkıları olacağına vurgu yaptı.

Üstel, bu çerçevede feribotun alınmasında hizmete girmesinde emeği katkısı olan başta Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür ederek, feribotun ülkeye hayırlı olmasını diledi.

TÖRE

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Ada 74 feribotunun Akdeniz’de seyir almasından KKTC adına büyük gurur duyduklarını ifade ederek, şehitleri andı, Kıbrıs Türk halkına hizmet veren herkese teşekkür etti.

Töre, mavi vatanda Ada 74, araştırma, sondaj gemileri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin haklarını koruyacaklarını vurguladı.

Her zaman daha ileriyi düşüneceklerini, KKTC’ye Türkiye’ye sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade eden Töre, feribotu aziz şehitlere, gazilere, Kıbrıs Türk halkına hediye ettiklerini söyledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, yıllar önce Maliye Bakanı olduğunu, o yıllarda Denizcilik Şirketi’nin kapatılmasının gündeme geldiğini ancak bugüne baktıklarında şirketin yeni feribotla mavi vatanda önemli bir yere geldiğini kaydetti.

Tatar, o günlerden bugünlere KKTC’nin gelişiminde, ekonomisinde büyük gelişmeler olduğunu ifade ederek, ambargoların kaldırılması, KKTC’nin tanınması konusunda da büyük gelişmeler yaşandığını anlattı.

Bu gelişmeleri büyük gururla yürüttüklerini ifade eden Tatar, pandemi sonrası deprem felaketinde vatandaşların kaybedildiğini anımsattı, yüreklerini dağlayarak ülkenin gelişmesini, siyasi ekonomik zeminde mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Mali yardım programları ile KKTC’ye yapılan yatırımların devleti yücelteceğini vurgulayan Tatar, ülkede her alanda sürdürülebilir gelişmeleri sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Hava yolundan sonra deniz ulaşımına da önem vermeleri gerektiğini ifade eden Tatar, KKTC’nin bölgede, iki egemen devlet siyaseti, Kıbrıs Türk halkının haklılığı, haklarının korunmasıyla geleceğe emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Tatar, ADA 74 feribotunun iki ülke arasındaki bağların güçlenmesi adına hayırlara vesile olmasını dileyerek, emek ve katkı koyan herkese teşekkür etti, konforlu ve hızlı ulaşım ile hava ulaşımına alternatif olacağını vurguladı ve halka hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tören, kurdele kesimi ve heyetin feribotu gezmesiyle tamamlandı.

15 TIR, 25 KÜÇÜK ARAÇ VE 400 YOLCU KAPASİTELİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Özelleştirme İdaresinin ortak şirketi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketinin satın aldığı Ada 74 isimli RoRo gemisi dün Mersin’de düzenlenen törenle KKTC’ye uğurlanmıştı.

Feribot, 15 TIR, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle Mersin ile Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli olarak seferler düzenleyecek.