Törende konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Adanın ihtiyacı olan her şeyi karşılamak bizim boynumuzun borcu. Satın aldığımız bu gemiyi Kıbrıs Türklerinin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Nebati KKTC’nin güçlendirilmesi için imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolünün gereklerini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

- 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek

Mersin ile Gazimağusa arasında haftada 3 gün düzenli olarak feribot seferlerinin düzenlendiğini belirten Nebati, şöyle devam etti:

"Yılda sayısı 300'e varan bu seferlerde yolcu, yük ve araç taşıma gibi hizmetleri vatandaşımıza sunuyoruz. 1975'ten bu yana Kıbrıs denizciliğinin bir neferi olan Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi'miz, buradaki sorunları çözmek ve gemilerimizi modernleştirmek için elindeki tüm imkanları seferber etmiş durumda. Bu çabaların bir mahsulü olarak filomuza mevcut yolcu ve araç kapasitesini iki katına çıkaracak yeni bir gemi alımı yapmış durumdayız. Günün şartlarına uygun, modern standartlardaki ADA 74 feribot gemimiz yaklaşık 93 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde olup 3 metre 10 santim su çekimine sahiptir. Gemimiz, Mersin-Gazimağusa hattında 15 tır, 25 küçük araç ve 400 yolcu kapasitesiyle tarifeli seferler gerçekleştirecektir. Gemimizin faaliyete geçmesiyle vatandaşlarımızın, Kıbrıslı kardeşlerimizin ve Kıbrıs'a seyahat eden turistlerin, konfor içinde yolculuk yapmasını sağlamış olacağız. 4,5 milyon avro kaynakla desteklediğimiz bu yatırımın her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Nebati, geminin 300 kişilik kafeterya, 300 kişilik uçak pulman koltuğu, yüksek hızlı internet ve televizyon yayını gibi sosyal donatılara sahip olduğunu söyledi.

- Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Mersin Limanına gelirken 1975 e geri döndüğünü, bu limandan Yeşilada Feribotu ile Kıbrıs’a gittiği o anları duygulanarak tekrar yaşadığını söyledi. Aynı Limanda bu sefer Ada 74 Gemisinin hizmet vereceğini söyleyen Arıklı yapılan katkı ve fedakarlık için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Arıklı yurt dışında yaşayan Türkler olarak Türkiye’nin istikrarına büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyerek "Savunma Sanayisi ve Ekonomisi güçlü Türkiye Türk Dünyasının Teminatıdır" dedi.

Arıklı, "Güçlü Türkiye, bölgesindeki oldubittilere göz yummayan, Libya'daki emperyalist oyunları bozan, Azerbaycan’da yıllardır süren Ermeni işgalini sonlandıran Türkiye’dir. Güçlü Türkiye Afrin’e, Kuzey Irak’a girmek için ABD ve AB den izin almayan Türkiye’dir. Bu Türkiye KKTC’yi yaşatıp tanıtacak Türkiye’dir" dedi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Türkiye ile KKTC'nin geçmişte olduğu gibi bugün de yüreğinin birlikte attığını belirterek, geminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesen katılımcılar, feribotu gezdi.

Programa, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer de katıldı.