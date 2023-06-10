Geçirdiği kapak ameliyatı ve koroner bypass ameliyatından yıllar sonra, protez mitral kapak kenarlarının doku ile temas ettiği yerde meydana gelen deformasyon sonucu gelişen ileri derece kaçak, ameliyatsız bir yöntemle kasık damarından girilerek kapatıldı.

Hastada ciddi kansızlığa, nefes darlığına ve kalp yetmezliğine neden olan bu durum, başarılı kapatılma işlemden hemen sonra ortadan kayboldu. Hasta işlemden 2 gün sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Hasta daha önce ameliyat geçirdiği için ve bypass damarlarında sorun olmadığı için, mitral protez kapaktaki kaçak sorunu için tekrar ameliyat olmasının riski çok yüksekti, bu nedenle ameliyatsız kapatılması gerekmeytedi. Bu işlemler dünyada, tecrübeli ve donanımlı ekipler tarafından, alt yapısı güçlü hastanelerde gerçekleştirilmektedir.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde, Prof. Dr. Osman Beton, Op. Dr. Ozan Emiroğlu ve Op. Dr. Hasan Birtan’dan oluşan “Kalp Takımı”, bu hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur, ayrıca bu işlem sırasında alt yapının güçlendirilmesi için Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri özenle çalışmışlardır. Bu ülkemiz açısından guru verici bir haber olup ülkemizde sağlığın amiral gemisi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine halkımızın güvenini artırmaktadır.

