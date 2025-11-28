Bunlar da ilginizi çekebilir

“Adel” hava dalgası nedeniyle önce adanın batı ve kuzey kesimlerinde, ilerleyen saatlerde de diğer bölgelerde şiddetli fırtına ve dolu yağışı bekleniyor, yağış yoğunluğunun saatte 35 ila 55 milimetre arasında değişeceği öngörülüyor.

“Philenews” haber sitesine göre daireden yayınlanan sarı uyarıda, fırtınalı havanın, yarın gece saat 23.00’den Pazar günü saat 17.00’ye kadar etkili olacağı kaydedildi.

Rum Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs’ı yarın akşam etkisi altına alması beklenen “Adel” adlı hava dalgası için sarı uyarı yayınladı.

