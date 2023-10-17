KATİL ZANLILARI YARGI HUZURUNA ÇIKTI…

Girne Çatalköy mevkiinde evine giderken hain bir pusuya düşürülerek öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili üçüncü duruşma gerçekleşti. KKTC'de benzeri görülmemiş suikast 8 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi. Suikastın gerçekleşmesinde rol alan eli kanlı katiller Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı.



DEHŞET VEREN GECENİN GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEDE GÖSTERİLDİ...

Mahkemede üçüncü duruşmada ikinci tanık olarak PGM Olay Yeri İnceleme Uzmanı Süleyman Özdemir dinlenmeye devam etti. Özdemir; bir önceki duruşmada Çatalköy, Karakum ve Doğanköy bölgelerinden alınan 51 adet emareyi mahkemeye sunmuş, Tahkikatta toplanan emareler yargıç heyeti huzurunda tek tek açılarak kayda geçirilmişti. Dün gerçekleşen üçüncü duruşmada ise, olay yeri ve delillerin kaydedildiği hard disk görüntüleri mahkeme salonunda görüntülendi.



DURUŞMA 23 EKİM’DE DEVAM EDİLECEK…

Duruşma Olay yeri inceleme uzmanının dinlenmesinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim 2023 saat 11.30'a ertelendi. Yapılacak duruşmada emarelerin sunulması ve tanıkların dinlenmesiyle devam edecek...