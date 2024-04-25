Adıyaman'ın yeni Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İsias Otel davasının yarınki duruşması için bölgeye giden Kıbrıslı Gazetesi Haber Müdürü Selda Bektaş’a özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyon Melekler Takımı’na ve bölgede yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Abdurrahman Tutdere, kentte acıların halen daha taze olduğunu ifade ederek, “Vicdanlar kanamaya devam ediyor” dedi.

Türkiye’deki 31 Mart seçimlerinde göreve seçilen Abdurrahman Tutdere, “Halkımız 31 Mart’tan sonra bize yeni bir görev verdi” ifadelerini kullandı.

“TBMM’DE YASA DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILMALI”

Abdurrahman Tutdere, bölgenin depreme karşı güvenilir hale getirilmesi için çalışmaya başladıklarını vurgulayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasa değişiklikleri yapılması gerektiğine dikkat çekti; “kanunlar değişemeden, yasalar değişmeden mevcut deprem öncesi yönetmeliklerle sistemin aynı devam etmesi, bundan sonraki doğala afetlere de hazırlıksız yakalanmamıza sebep verecek” diye konuştu. “Meclis’teki Deprem Araştırma Komisyonu raporu doğrultusunda gerekli yasal çalışmaların yapılması ve bu yasaların hayata geçmesi gerekiyor” diyen Tutdere, mevcut yönetmeliklerle, bölgenin depreme dayanıklı hale getirmek için her türlü tedbiri alacaklarını kaydetti.

“AĞIR BEDELLER ÖDEDİK”

Tutdere açıklamasının sonunda, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için kurumların iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini belirtti.