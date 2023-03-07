Bu kapsamda Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yapı denetim sorumlusu Yaşar İlhan ile şantiye şefi Gazi Işık, kent merkezinde gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen deprem lerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

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