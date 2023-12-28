Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'da katliam gibi kaza... 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı... İstanbul'da katliam gibi kaza... 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı...

Saat 13.40'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.