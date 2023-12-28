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Saat 13.40'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.

İstanbul'da katliam gibi kaza... 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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