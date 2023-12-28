Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.40'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13.40'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 57.39 kilometre olarak ölçüldü.
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