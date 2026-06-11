Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri törenine katılıyor.

Buradaki konuşmasına, “Kızılay'ın her bir mensubuma sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kızılay'a canından can katan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay’ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

“Kızılay kriz çatışma bölgelerinde milletimizin yardım elidir. Tarihte Türk milletinin olduğu her sayfada erdem var. Hamurumuzun özü dayanışmadır.” diyerek konuşmasında devam eden Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar:

“Beslediğimiz topraklarda derde deva olmak için lügate ihtiyaç yok. İyilikte yarışmak bizim milli seciyemiz. Mazluma, mağdura dili, dini, mezhebi sormayız. Biz de ihtiyaç sahibi kimin olduğunu bakılmaz.

Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bugüne kadar Kızılay'ımız 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Gazze'de günlük 30 bin kişiye yemek dağıttı. Ateşkes sonrası çocuklara yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor. Gazze'nin yanı sıra Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan'da da gayretleriyle milletimizin yüzünü ağartıyor.

"COĞRAFYAMIZA SALDIRANLAR BUNUN HESABINI VERECEK"

Grup konuşmamda ifade ettiğim gibi İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpekbalığı gibi coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı zalimlerin yakası yapışacaktır. "