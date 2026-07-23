Alithia gazetesi, şirketin, anlaşmanın Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) ile Mısır'ın devlet kontrolündeki ulusal doğalgaz holding şirketi EGAS arasında imzalandığını İsrail Borsası’na bildirdiğini yazdı.

Habere göre şirket, önümüzdeki haftalarda Mısır hükümeti ile “Afrodit” yatağındaki gazı Mısır sahili açıklarına taşıyacak bir sistem geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalanmasının da beklendiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, “Afrodit” yatağında “Chevron Cyprus” şirketinin yüzde 35, “BG Cyprus” şirketinin yüzde 35 ve “NewMed Energy” şirketinin yüzde 30 katılım yüzdesi olduğu ifade edildi.