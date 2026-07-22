Rum radyosu, hava sıcaklığının bugün ve yarın 43 dereceye ulaşmasının beklendiğini, bu nedenle elektrik enerjisi yeterliliği açısından kritik iki gün yaşanacağına dikkat çekti.

Rum Ulusal Enerji Kontrol Merkezi Müdür Yardımcısı Haris Zavallis, Vasiliko Santrali'ndeki 105 megavatlık bir ünitenin dün gece devre dışı kaldığını ve bunun elektrik sistemindeki yükü en üst seviyeye taşıdığını açıkladı.

Zavallis, elektrik talebinin dün gündüz saatlerinde 1.321 megavata, gece ise 1.083 megavata ulaşarak rekor kırdığını belirtti. Bugün ise gündüz talebinin 1.350 megavata, gece talebinin ise 1.095 megavata yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan Rum Meteoroloji Dairesi'nin bugün saat 12.00 ile 17.00 arasında ilan ettiği turuncu sıcaklık uyarısının gece saatlerini de kapsayacak şekilde uzatılmasının beklendiği bildirildi. Bu durumun elektrik tüketimini daha da artırabileceği değerlendiriliyor.