Kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında yer alan ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye ekipler yönlendirildi.

Çok sayıda çam ağacının zarar gördüğü yangına daha sonra Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren uğraşları sonucu söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kaplumbağalar başta olmak üzere birçok canlının zarar gördüğü belirtildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan yangının ardından Kınık ilçesinde de ormanlık alanda yangın başladı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlk yangın Ödemiş Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı.

14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İkinci yangın Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.13 sıralarında başladı.

14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal ve 3 dozer ile müdahale ediyor.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arasöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi.

Yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.