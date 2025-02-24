Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.02.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Ağıllar-Kantara Yolu üzerinde, Osmancan ŞEKER (E-25) yönetimindeki UT 552 plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp yol kenarında bulunan çam ağacına çarptıktan sonra bir takla atarak, yaklaşık 40 metre derinlikteki şaranpole düşmüş ve bir şahsa ait ağıl üstünde tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.