ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaş nedeniyle Kıbrıs’ta teyakkuz durumu sürüyor. Bu sabah saat 10.00’dan hemen önce Ağrotur bölgesinde sirenler yeniden çaldı ve İngiliz üssünün bulunduğu bölgede alarm verildi. Resmi hükümet açıklamalarına göre dün bölgede iki kez sirenlerin çaldığı ancak herhangi bir tehdit tespit edilmediği bildirilmişti. Yetkililer şimdiye kadar üç insansız hava aracı saldırısının duyurulduğunu açıkladı. Bu saldırılardan birinin Ağrotur’daki İngiliz üssünü hedef aldığı ve başarılı olduğu ifade edildi.