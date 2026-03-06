Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Eğitim Komitesi, mesleki ve teknik eğitim alanındaki çalışmalar kapsamında Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti. Ziyaret, oda bünyesinde faaliyet gösteren Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi ile Mağusa Çıraklık Okulu hakkında detaylı bilgi almak amacıyla gerçekleştirildi. Görüşmede, mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geliştirilmesi gereken alanlar ele alındı.

Toplantıda, CTP’nin eğitim politikası içinde yer alan “Mesleki Teknik Eğitim” başlığı da kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmede, mesleki eğitimin genel esasları, stratejik yaklaşımı ile kısa, orta ve uzun vadeli hedefler üzerinde fikir alışverişi yapılırken, mesleki eğitimde hayata geçirilmesi gereken uygulamalar da ele alındı.

Toplantı sırasında sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de gündeme gelirken, dile getirilen görüş ve önerilerin CTP Eğitim Komitesi tarafından not alındığı ve eğitim politikalarının geliştirilmesi sürecinde değerlendirileceği belirtildi.

Toplantıya, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Genel Sekreteri Ersun Aytaç ile okul yetkilileri ve öğretmenler katıldı.